Fesches Disco Fever: Der Fesch’markt geht discotieren!

Das Marktfestival für Design, Food & Lifestyle springt in dieser Saison direkt in die Disco-Szene der 70er Jahre zurück! Ganz nach dem Motto Saturday Fesch Fever eröffnet der Designmarkt seine Marktfloors in Wien, in der Ottakringerbrauerei und bietet seinen Besucher:innen ein 3-Tages-Erlebnis voller OHs und WOWs. Zu entdecken gibt es die neuesten Labels, Designs & handgearbeiteten Produkte von Kleinunternehmen. Das perfekte Weihnachtsgeschenk ist garantiert! Für das richtige Disco Fieber sorgen unter anderem live DJs, fesche Specials und Workshops.