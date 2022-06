Ferienzeit ist Fußballcamp-Zeit | Jetzt Plätze gewinnen!

In der Westside Soccer Arena dürfen sich Kids, Mädchen wie Buben, zwischen 6 und 15 Jahren so richtig austoben. Das ganze Jahr über werden in den Schulferien intensive und professionelle Fußballtrainings-Wochen angeboten. Alle Trainer haben eine pädagogische Ausbildung und sind selbst entweder noch aktive Fußballer oder bereits Nachwuchstrainer – auch bei österreichischen Bundesligisten. Somit steht nicht nur die Freude am Fußball, sondern auch das Erlernen von perfekter Technik und taktischen Grundelementen im Mittelpunkt des Trainings – alles auf Basis von neuesten sportwissenschaftlichen Erkenntnisse der Fußball-Trainerausbildung.

Champions Week

Hier stehen neben den beiden täglichen Trainingseinheiten (vormittags und nachmittags) die letzten Champions League Sieger im Mittelpunkt. Es werden die wichtigsten Spielszenen der vergangenen Jahre betrachtet und in Videosequenzen die wichtigsten Tore, Dramen, Erfolge, Niederlagen großer Vereine und deren Spieler gezeigt. Messi, Ronaldo, Van Dijk und co. werden genau unter die Lupen genommen und analysiert.

Trainer Week

Der Spaß am Fußball und individuelles Training in leistungsgerechten Gruppen sowie Teambuilding (Geschicklichkeitsparcours) stehen im Mittelpunkt der Trainer Weeks. In den Trainingspausen werden die Erfolge und Besonderheiten der größten, aktiven Fußballtrainer in den BIG-5 Ligen beleuchtet. Was unterscheidet Jürgen Klopp von Pep Guardiola? Warum ist Thomas Tuchel so erfolgreich? Was hat Julian Nagelsmann, was andere Trainer nicht haben?

Goalgetter Camp

Das Spezialcamp mit Fokus auf das Tore schießen, hier wird in einer Kleingruppe trainiert. Durch regelmäßige Lernrückmeldungen können die Fortschritte täglich selber beobachtet werden, in dem die Leistungen auf Video angeschaut werden. Erfahrene Trainer analysieren Torchancen und Stärken und geben „Hausaufgaben“ mit auf den Weg.

BVB Evonik Fußballakademie

Im Ferienkurs vermittelt die BVB Evonik Fußballakademie Grundlagen, wie zum Beispiel Passen, Dribbling und Torschuss. Bei allen Einheiten steht der Spaß im Vordergrund. Neben diesen Grundlagen werden wichtige Werte des Sports wie Fair Play, Teamgeist und Respekt vermittelt.

Mehr Informationen zur Champions Week, Trainer Week & Goalgetter Camp: www.westsidesoccer.at/fussballcamps

Mehr Informationen zur BVB Evonik Fußballakademie: www.westsidesoccer.at/bvb-evonik-fussballakademie