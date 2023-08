FEMALE FUTURE FESTIVAL Wien

Die Besucherinnen erwartet Jahr für Jahr die volle Portion Inspiration. Der Titel des Festivals 2023 lautet "Level up - neue Arbeitswelten". Wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Wie wichtig wird Mental Health? Was gehört zum Employer Branding? Welche Rolle spielt dabei Künstliche Intelligenz? Was passiert im Metaverse? Was braucht es, um die Gen Z zu begeistern? Wie führt man morgen? Wer sind die Zukunftsgestalter:innen?

Aber auch Männer sind herzlich Willkommen! Es wurde ein Format gewählt, dass für Frauen und Männer spannend ist. Denn Veränderung kann nur stattfinden, wenn sie gemeinsam angepackt wird.