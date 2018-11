FC GLORIA Filmpreis

FC Gloria – Frauen, Vernetzung, Film freut sich sehr, die FC Gloria Filmpreise für Frauen* ins Leben zu rufen, um die Arbeit von Frauen im Filmbereich sichtbar zu machen und ihre Bedeutung zu würdigen. Da bewegte Bilder nicht nur die Realität abbilden, sondern sie auch formen, ist es wichtig, dass Frauen diese Bilder in gleichem Ausmaß wie Männer entwickeln und gestalten.

Die Preisverleihung wird erstmals im Rahmen einer Gala am 4. Dezember 2018 im Stadtkino Wien im Künstlerhaus stattfinden.

Die vier Preise werden alle zwei Jahre in folgenden Kategorien vergeben:

GLORIA

geht an eine Frau* über 40, die für ihre Arbeit im Bereich Spiel- oder Dokumentarfilm (über 60 Minuten) ausgezeichnet wird. Filmschaffende Frauen aus folgenden Departments kommen für den Preis in Frage: Regie, Drehbuch, Kamera, Produktion, Schnitt, Komposition, Maske, Kostüm, Ton, Szenenbild.

GLORIETTE

geht an eine Filmemacherin*, die für ihre Arbeit im Bereich „Innovativer Film“ (z.B. Experimental-, Kunst-, Essay-, Animationsfilm) prämiert wird.

LOUISE FLECK-Preis

ist ein Nachwuchspreis für das filmische Schaffen einer Frau* unter 40 (geboren nach dem 1.1.1978), die mind. einen Spiel- oder Dokumentarfilm (über 60 Minuten) (mit)realisiert hat. Filmschaffende Frauen aus den Departments Regie, Drehbuch, Kamera, Produktion, Schnitt, Komposition, Maske, Kostüm, Ton, Szenenbild können den Preis erhalten.

Dieser Preis soll an das Wirken der österreichischen Filmpionierin Louise Fleck erinnern.

GLORIOSA Spotlight

geht an eine Frau*, die in ihrer Arbeit Großes leistet, aber oft nicht sichtbar ist, z.B. in den Sparten Dramaturgie, Filmvermittlung (aus Bereichen wie Festivals, Institutionen, Journalismus), Aufnahmeleitung, Herstellungsleitung, Lichtgestaltung, Produktionskoordination, Produktionsleitung, Regieassistenz.

DOTIERUNG

Jeder Preis ist gleich hoch – mit 5.000 Euro – dotiert.

WEITERE INFORMATIONEN ZU DEN PREISEN

www.fc-gloria.at/fokus/filmpreise

Die FC Gloria Filmpreise werden durch die Unterstützung folgender Institutionen ermöglicht:

Arbeiterkammer Wien | Bundeskanzleramt Österreich – Kunst und Kultur | Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz | Literar-Mechana | VDFS – Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden | VAM – Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien | RTR – Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH | FISA – Filmstandort Austria | Witschaftskammer Österreich / FAMA – Fachverband der Film- und Musikindustrie | Wirtschaftskammer Wien / Fachvertretung Film- und Musikwirtschaft | Steirer, Mika & Comp. Wirtschaftstreuhand GmbH | The Grand Post

ÜBER FC GLORIA – FRAUEN VERNETZUNG FILM

Seit 2010 setzt sich FC Gloria – Frauen Vernetzung Film erfolgreich auf vielen Ebenen für Geschlechtergerechtigkeit in der österreichischen Filmbranche ein. Ziel ist, dass in Zukunft in etwa gleich viele Männer und Frauen Filme machen und dafür gleich hohe Budgets zur Verfügung haben. Denn Film ist ein machtvolles, meinungs- und kulturbildendes Medium und soll die Diversität der Gesellschaft vor und hinter der Kamera abbilden.

www.fc-gloria.at