Father John Misty: Besserwisser mit gebrochenem Herzen

Als das Produkt „eines gebrochenen Herzens und einer Zeit, in der meine Welt zerbrach“ bezeichnet Father John Misty sein im Sommer erschienenes Werk „God’s Favorite Customer“. Dass dieses vierte Album nur ein Jahr nach dem hochgelobten „Pure Comedy“ auf den Markt kam, ist der Dringlichkeit geschuldet. „Ich habe es in nur sechs Wochen geschrieben, in denen ich echt am Boden war“, erzählte er dem Musikmagazin Uncut. „Aufgrund unglücklicher Umstände, die ich nicht näher erklären will, musste ich zwei Monate in einem Hotel wohnen, wobei das Scheiben dieser Songs die Isolation und den Schmerz, die ich in dem Hotel fühlte, erträglich machten.“

Trotzdem klingt der als Joshua Tillman geborene Musiker auf „God’s Favorite Customer“ nicht durchwegs sehnsüchtig und melancholisch. Dieses variantenreiche Singer/Songwriter-Album fusioniert verspielte Anklänge an die Beatles und Bob Dylan mit einfühlsamen Piano-Balladen und triumphalen Midtempo-Songs, die Father John Misty diesmal mit sehr persönlichen Texten krönt.

Damit ist „God’s Favorite Customer“ das Gegenteil von „Pure Comedy“, bei dem der Amerikaner, der von 2008 bis 2012 Drummer der Fleet Foxes war, mit einem mit Streichern angereichertem Sound komödiantisch und bissig die Gier und die Scheinheiligkeit von Gesellschaft und Politik in der Zeit von Sozialen Medien und Donald Trump aufs Korn nahm.