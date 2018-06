Familypark Tagesausflug für die ganze Familie

Familypark – Das Familienparadies in Österreich feiert sein 50 jähriges Bestehen

Was vor fünf Jahrzehnten als kleiner Märchenwald begann, ist heute das Top- Ausflugsziel für Familien im Osten Österreichs. Pilgern doch jede Saison mittlerweile über 600.000 Gäste in das Familienparadies mitten in der Urlaubsregion Neusiedler See.

Der Familypark in St. Margarethen erstreckt sich auf einer Fläche von 145.000 m² inmitten der Natur des Ruster Hügellandes und bietet zahlreiche Fahrattraktionen, Kletter- und Erlebnisbereiche, Rutschen, einen Streichelzoo und den Märchenwald. Viele Wasserattraktionen sorgen für Abkühlung an heißen Sommertagen.

2018 ist ein besonderes Jahr für den Familypark. Der Freizeitpark feiert heuer sein 50-jähriges Jubiläum. Die Geschichte des Familyparks begann 1965, als der gelernte Steinmetz Erwin Müller von Vorarlberg als Saisonarbeiter ins burgenländische St. Margarethen kam. Als einer von vielen Steinmetzen verdiente er seinen Lohn im Sandsteinwerk am Römersteinbruch. Zu dieser Zeit entwickelte Erwin Müller die Idee eines eigenen Märchenwaldes. Tier- und Märchenfiguren aus Stein wollte er meißeln, um den Familien der Umgebung etwas noch nicht Dagewesenes zu präsentieren. Damals, in den sechziger Jahren, als Märchenparks in ganz Europa etwas völlig Neuartiges waren, hat Erwin Müller diesen „Trend“ erkannt und mit seinem handwerklichen Geschick verknüpft.

1966 eröffnete er seinen Märchenwald in einem Waldgebiet nahe der Gemeinde Schützen am Gebirge. Als 1967 der Pachtvertrag nicht verlängert wurde, zog der Märchenwald kurzerhand 1968 nach Sankt Margarethen um, wo er bis heute anzufinden ist.

1970 gab es für die Besucher bereits 30 Märchenfiguren im Waldareal zu besichtigen. Um die kleine Waldwanderung noch attraktiver zu gestalten beschlossen Erwin und seine Frau Karoline Müller, zusätzlich einen Streichelzoo für Kinder anzulegen. Bald waren die ersten Meerschweinchen, Zwergziegen, ein Eselpaar, Ponys und heimische Wildtierarten angeschafft und die passenden Gehege gebaut.