falstaff Bar- & Spiritsfestival

Einen Abend lang verwandelt sich die Hofburg in die wohl größte Bar der Welt. Am Programm stehen Verkostungen exklusiver Spirits, spannende Masterclasses, kreative Drinks, Live-Musik und vieles mehr. Das Who is Who der heimischen Bar-, Edelbrand- und Whiskyszene ist vor Ort, dazu zahlreiche internationale Top-Bartender und Experten!

Beim Bar- und Spiritsfstival hat auch Jack Daniel’s eine Bar. Exklusiv bei Jack Daniel’s ist auch Sänger Simon Lewis vor Ort, der die gratis Jack Daniel’s Flaschen signiert.

Alle Infos zur Veranstaltung unter:

https://www.falstaff.at/ed/vienna-bar-spiritsfestival-2019/

Kurier verlost 2 x 2 Tickets für das falstaff Bar- & Spirits Festival inkl. exklusivem Meet & Greet mit dem Sänger Simon Lewis.