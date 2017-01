"Falco gelesen" mit Mavie Hörbiger und Philipp Hauß

Am 19. Februar 2017 hätte Falco seinen 60. Geburtstag begangen, aus diesem Anlass feiert die Red Bull Music Academy von 23. - 29. Jänner den charismatischen österreichischen Künstler.

Unter dem Titel "Junge Roemer – eine Woche für Falco" wird sieben Tage lang sein Schaffen beleuchtet, neu belebt und auf großer Bühne gefeiert. An die Original-Tonspuren seiner ersten drei Alben („Einzelhaft“, „Junge Roemer“ & „Falco 3“) legen nationale und internationale KünstlerInnnen Hand an und nutzen die Chance diese zu remixen, covern und neu zu interpretieren. Foto: Wickerl Adam

Lectures, Konzert- und Clubabende sowie ein Film-Screening gestalten das mannigfaltige Programm. Abwechslungsreich sind auch die Genres der Künstler, die sich der „Red Bull Music Academy – Junge Roemer: Eine Woche für Falco“ verschrieben haben.

Foto: RBMA „Schwingt Rhythmus in die Hüften der Stadt!“

Am Donnerstag, 26. Jänner 2017 lesen die beiden Burgtheater-Darsteller Mavie Hörbiger und Philipp Hauß Falcos extravagante Songtexte.

KURIER verlost 25 x 2 Karten für diese exklusive Lesung im Rahmen der Red Bull Music Academy von „Junge Römer – eine Woche für Falco“ um 18 Uhr im Vienna Ballhaus | Berggasse 5 | 1090 Wien.