Exklusive Preview des Kunst Parcours in der Akademie der Bildenden Künste

Der Kunst Parcours bietet von 20. bis 30. Juni 2023 eine Entdeckungsreise durch die Standorte der Akademie der bildenden Künste Wien:



Von den Bildhauereiateliers über das Akademiegebäude am Schillerplatz, dem Atelierhaus bis zum Projektraum in der Eschenbachgasse. Zu sehen sind Abschlussarbeiten aus unterschiedlichen Studienrichtungen und Fachbereichen, die einen einmaligen Einblick in die Bandbreite künstlerischer Ausdrucksformen an der Akademie geben.