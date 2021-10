Exklusive Premiere & After-Show-Party: DIE IBIZA-AFFÄRE

Premiere von sky

Donnerstag, 14.10.2021

Ottakringer Brauerei, Ottakringer Platz 1, 1160 Wien

18:00: Registrierung - Empfang - Red Carpet

19:30: Einlass in den Kinosaal

20:00: Start der ersten drei Folgen

22:45: After Show Party mit Special Guest

Hinweis der Veranstalter: Die Sicherheit und Gesundheit unserer Gäste haben oberste Priorität. Daher ist die Teilnahme an der Veranstaltung ausnahmslos mit einem maximal 48 Stunden alten PCR-Test möglich – diese Regelung gilt auch für geimpfte und genesene Personen. Wir empfehlen, von der Aktion „Alles gurgelt!“ der Stadt Wien Gebrauch zu machen und Ihre Probe am 13. Oktober bis 9.00 Uhr in der Früh abzugeben. Bitte bringen Sie Ihr Test-Zertifikat ausgedruckt oder digital zur Veranstaltung mit und weisen Sie dieses gemeinsam mit einem amtlichen Lichtbildausweis beim Einlass vor.