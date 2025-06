exklusive Führung in der Secession Dienstag 24. Juni um 16:30

Fische sind ins Meer gefaltet wie das Meer in die Fische teilt sich in zwei Sphären, die sich gegenüberstehen und die Mueller dem Krieg und dem Frieden zuordnet. In ersterer werden neue großformatige Darstellungen von Naturszenerien präsentiert. Die Landschaften wurden rund um Wien und in der Steiermark skizziert oder sie entstanden nach den Bildern des chinesischen Malers Shi-Tao. Sie zeigen diverse Wege hinausführend in die Landschaft – „Holzwege“, wie die Künstlerin feststellt. Die Bilder illustrieren die Neigung, sich angesichts des Krieges aus dem Zentrum in die Abgeschiedenheit, in das Schweigen, zurückzuziehen. Oder, im übertragenen Sinne, sich, anstatt mit gegenwärtigen Widersprüchen und politischen Fragen mit zeitlosen malerei-spezifischen Themen auseinanderzusetzen. Die Möglichkeit eines solchen Rückzugs stellt die Künstlerin grundsätzlich in Frage. Der Krieg ist in uns genauso hineingefaltet wie wir in den Krieg.