exklusive Dialogführung in der Secession | 14. Dezember 2022

Anlässlich der ersten institutionellen Einzelausstellung des konzeptuell arbeitenden Künstlers Jean-Frédéric Schnyder in Österreich findet mit KURIER-Redakteur Michael Huber und der Kuratorin Jeanette Pacher eine exklusive Sonderführung in der Secession statt. Betrachtet man Schnyders malerisches Werk seit dem Beginn der 1970er-Jahre, so entdeckt man zugleich überraschende Kontinuitäten und Brüche.

Jean-Frédéric Schnyder, geboren 1945 in Basel, lebt und arbeitet in Zug, Schweiz. Seine Ausstellung ist bis 5.2.2023 in der Secession zu sehen.