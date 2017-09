evian bringt Dich zur Vienna Fashion Week

evian – weltweit bekannteste Wassermarke – bringt nicht nur jährlich eine Limited Edition der evian-Glasflasche heraus, die von den renommiertesten Designern kreiert wird, sondern ist auch zum wiederholten Mal auf der Vienna Fashion Week vertreten. evian wird als exklusiver Wasser-Sponsor u.a. im Backstage- und VIP-Bereich serviert.



Das natriumarme Wasser entspringt einer Quelle inmitten eines 70.000 ha großen Naturschutzgebiets in den französischen Alpen und bietet durch seine ausgewogene Mineralisierung ein natürlich reines Geschmackserlebnis. evian ist 100% natur-rein und wird völlig unbehandelt und ohne jegliche Zusatzstoffe direkt an der einzigartigen Quelle in Flaschen gefüllt.



Pure Eleganz und Reinheit trifft nicht nur auf evian zu, sondern ist auch ein wichtiges Stilmittel in der Mode – und Mode steht vom 11. bis 17. September im Wiener MuseumsQuartier bereits zum neunten Mal im Mittelpunkt. Rund 70 Designer zeigen auf Modeschauen ihre Kollektionen. Neben internationalen Designern stellen vor allem österreichische Labels wie Anelia Peschev, Kayiko, Milk, Roee und Callisti ihre Arbeiten vor. Im Vorjahr besuchten über 10.000 Modeinteressierte die Shows am Catwalk. Ab 13. September kann man darüber hinaus im Pop-Up-Store und ab 14. September im Verkaufsbereich im Quartier21 die aktuellen Kollektionen der Designer begutachten, anprobieren und kaufen.