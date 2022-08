Jetzt mitspielen! European League of Football

Mit zwölf Teams aus insgesamt fünf Nationen ging die ELF (European League of Football) in die Saison 2022. Das Feld aus der vergangenen Spielzeit wird durch Rhein Fire, die Vienna Vikings, Raiders Tirol und Istanbul Rams ergänzt.



In der 28 Black Arena (vorm. Wörthersee Stadion) wird am Sonnatg, 25. September, vor atemberaubender Kulisse, das Championship Game ausgetragen. Die besten Teams Europas zeigen ihr Talent, kämpfen um den Sieg und feiern mit ihren Fans eine riesige Football-Party, die Groß und Klein begeistern wird.

Weitere Infos: europeanleague.football