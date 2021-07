Im Cafe Benatzky - Leopoldi wird eine ganz besondere musikalische Melange serviert. Denn dort treffen der Klavierhumorist und Entertainer Leopoldi und ein erfolgreicher Autorenkomponist für Theater, Operette und Film Benatzky aufeinander.

Leopoldi musst als Jude nach Amerika emigrieren, war in den Staaten aber nicht minder erfolgreich wie in seiner alten Heimat. Nach seiner Rückkehr nach Österreich wurde er bis zu seinem Tod geliebt und gefeiert.

Benatzky zeichnet sich verantwortlich für erfolgreiche Operetten wie "Weiße Rössl" und war in vielen europäischen Metropolen präsent. Aus Abscheu vor dem nazistischen Regime und auch, um seine jüdische Geliebte zu schützen, verließ er in den 30er Jahren seine Heimat. Anders als Leopoldi gelang es ihm jedoch nicht, in Amerika Fuß zu fassen. Zwei Leben, zwei Schicksale, zwei Karrieren im Vergleich!

Erinnert wird an die beiden Erfolge in neuem musikalischem Gewand: Klezmer, Jazz und Wiener-Lied vereinigen sich in einer ganz besonderen Melange, die von einer der besten Klezmer-Bands Österreichs serviert wird.

Erwin Steinhauer & klezmer reloaded extended

Erwin Steinhauer: Gesang

Maciej Golebiowski: Klarinette

Alexander Shevchenko: Akkordeon

Christoph Petschina: Kontrabass

Peter Rosmanith: Perkussion