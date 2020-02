ERSTER ENBLICK | Mit dem KURIER in die ALBERTINA modern

Am 13. März 2020 ist es nun soweit. Die ALBERTINA eröffnet ihren zweiten Standort: die #ALBERTINAmodern, Wiens neues Museum für moderne Kunst.

Am Eröffnungstag haben KURIER-Leserinnen und Leser die Chance an einem exklusiven Abend teilzunehmen.

Bei diesem einmaligen Kunstgenuss erleben Sie als eine der Ersten das neue Museum für moderne Kunst im Künstlerhaus und werden außerhalb der Öffnungszeiten durch die Eröffnungsausstellung „The Beginning. Kunst in Österreich 1945 bis 1980“ geführt.