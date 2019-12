Eröffnungskonzert des Festival für jüdische Kultur

Gerade in der heutigen Zeit sind Lebenslieder wie beispielsweise von Friedrich Holländer, Georg Kreisler und Werner Richard Heymann aktueller denn je. So unterschiedlich diese Lieder auch sind, in der einzigartigen Interpretation von Vivian Kanner erzählen sie von der

Begegnung mit sich selbst. Es erwartet Sie eine musikalische Reise im Spannungsfeld zwischen Deutschem und Jiddischem, Chanson und Schlager sowie Jiddische Schlager und deutsche Chansons von jüdischen Komponisten.