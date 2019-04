Kultur Plus Matinée "Erika Pluhar im Gespräch"

Die Wiener Schauspielerin, Sängerin und Schriftstellerin erhält am 13. April die Platin-ROMY fürs Lebenswerk! Am gleichen Tag findet am Vormittag die KURIER Matinée im Metro Kinokulturhaus statt.

Von 11:00 - 12:00 Uhr laden wir Sie zum Sektempfang mit Brötchen ein, danach erleben Sie Erika Pluhar hautnah auf der Bühne im Gespräch mit KURIER Herausgeber Helmut Brandstätter.

Erika Pluhar wurde am 28. Februar 80 Jahre und feierte das in würdiger Wahr- und Wehrhaftigkeit in hinreißender Harmonie mit Freunden, Fans und Wegbegleitern im prallvollen Wiener Stadtsaal: Erika Pluhar, die heuer bei der 30. KURIER ROMY-Gala (am 13. April in der Hofburg und live ab 21.10 Uhr in ORF 2) die Platin-Statue fürs Lebenswerk bekommen wird. Dabei trat auch – ein letztes Mal, nur wenige Tage vor seinem plötzlichen Tod – ihr geliebter und geschätzter Herzensfreund, der Großmeister des geschliffenen Gedankens, Werner Schneyder, auf. Mit seiner längst fix vereinbarten ROMY-Laudatio hatte sie glücklich und getrost gerechnet. Pluhars letzter Bühnenpartner wurde dann am selben Tag und sogar zur selben Stunde verabschiedet wie ihr letzter Filmpartner, der feinsinnige Schweizer Bruno Ganz.