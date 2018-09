Erich Sokol im Karikaturmuseum Krems

In der Highlightausstellung wird bis 25.11.2018 eine Auslese der besten Werke von Erich Sokol (1933 – 2003) gezeigt. Sokol gilt in der Karikatur-Szene und Satire, und besonders in seiner Königsdisziplin, der Porträt-Karikatur, als Wegbereiter einer neuen österreichischen Schule. Sokols Titelseiten für die Kronen-Zeitung, das monatliche Wirtschaftsmagazin Trend und das Nachrichtenmagazin profil zeichneten sich durch Vielschichtigkeit und hintergründigen Humor aus. Seine Arbeiten wurden auch in renommierten Magazinen weltweit geschätzt, u.a. im Sunday Telegraph, oder auch im - von Hugh Hefner herausgegeben - Playboy.