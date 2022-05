Enoch Arden: Oper von Ottmar Gerstner in der Kammeroper

Obwohl "Enoch Arden" eine der bekanntesten Opern des 20. Jahrhunderts war, geriet sie in den letzten 50 Jahren ein wenig in Vergessenheit. Die Oper von Ottmar Gerstner basiert auf der Ballade Enoch Arden des Dichters Alfred Tennyson, die 1864 weltweit erfolgreich aufgenommen wurde. Am 17. Mai feiert sie Premiere in der Kammeroper.



Enoch Arden ist auf einer einsamen Insel gestrandet. Auf einer letzten Fahrt wollte er genügend Geld verdienen, um sich mit Frau und Kind im Landesinneren zur Ruhe zu setzen. Als er doch von

seiner Insel gerettet wird, erkennt ihn daheim niemand mehr, seine Frau ist mit einem anderen Mann glücklich. In seiner Verzweiflung stürzt er sich ins Meer.