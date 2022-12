Diese letzte eigene Konzertproduktion des verstorbenen, weltberĂŒhmten Filmkomponisten Ennio Morricone gastiert neben zahlreichen europĂ€ischen StĂ€dten auch exklusiv einen Abend in Wien.

„Ennio Morricone – The Official Concert Celebration“ ist nicht nur eine musikalische Hommage sondern auch eine persönliche WĂŒrdigung des Maestro, mit nie zuvor gesehenem Filmmaterial der Legende bei der Arbeit, einschließlich Outtakes von Interviews.

Zu den Highlights, die auch im neuen Live-Programm enthalten sein werden, gehören seine Partituren fĂŒr „Cinema Paradiso“, „Once Upon A Time In America“,„The Good, The Bad and The Ugly“,

„The Untouchables“ und „The Mission“ – u. v. m.