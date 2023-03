Emerson String Quartet im Schloss Esterházy

Nach mehr als 40 Jahren und neun GRAMMYs sowie weiteren zahlreichen Auszeichnungen, die es konstant im absoluten Spitzenfeld internationaler Kammermusikensembles tätig war, nimmt das Emerson String Quartet im Rahmen der Streichquartett-Tage quartetto plus im Schloss Esterházy in Eisenstadt am 30.03. seinen wohlverdienten Abschied vom Konzertleben. Ein Anlass zur Wehmut, zur Trauer gar? Das sicherlich auch, doch mehr noch ein Anlass für enorme Dankbarkeit – verbunden mit dem unbedingten Wunsch, die Emersons gebührend zu verabschieden.

Der Abend startet mit dem „Adagio for Strings“ von Samuel Barber, welches für die Musik des amerikanischen Kontinents steht, die das Emerson Quartet stets gepflegt hat. Gefolgt von Franz Schuberts prachtvollem G-Dur-Quartett. Als Herzstück aber erklingt Joseph Haydn, auf dessen Humor sich die Emersons immer schon verstanden haben.