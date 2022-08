Elon Gold "Live" im GLOBE Wien

Elon Gold ist ein US-amerikanischer Comedian, Schauspieler, Drehbuchautor und TV-Produzent. W√§hrend er in den USA durch seine Hauptrolle in der Serie Stacked, wo er an der Seite von Pamela Anderson auftrat, gr√∂√üere Bekanntheit erlangte, ist er hierzulande durch seinen Auftritt als ‚ÄěDr. Paul Lidner‚Äú in der 5. Staffel der Serie Bones-die Knochenj√§gerin bekannt, sowie f√ľr diverse Gastauftritte in Serien wie beispielsweise The Mentalist oder Frasier als auch f√ľr seine viral gegangenen YouTube Videos.

Elon ist aktuell neben Larry David in einer wiederkehrenden Rolle in der 11. Staffel von Curb Your Enthusiasm zu sehen, bei The Late Late Show with James Corden und in seinem Stand-up-Special auf Netflix Elon Gold: Chosen & Taken.

Der Live Auftritt Elon Golds ist eine Wien‚ÄďPremiere! Es erwartet Sie einmaliger Abend, gest√ľckt mit reichlich j√ľdischem Humor, Imitationen von diversen Prominenten wie beispielsweise Howard Stern und Jay Leno und vielen weiteren √úberraschungen.

Die Vorstellung findet in englischer Sprache statt!