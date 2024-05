Erstklassige Besetzung für großes Konzert-Highlight am Original-Schauplatz

Annemieke van Dam (u.a. REBECCA, MARY POPPINS) verkörperte die Titelrolle in ELISABETH in 18 Städten in fünf Ländern, sang diese Partie in drei Sprachen und wirkte an zwei CD-Einspielungen mit. 2012 führte die Rolle sie – nach Jahren der Tournee mit dem Stück – auch ins Raimund Theater zur Jubiläumsproduktion. Für das große Konzert vor dem Schloss gibt sie nun erneut Kaiserin. Gino Emnes (u.a. MISS SAIGON, JESUS CHRIST SUPERSTAR, ROCKY, DER KÖNIG DER LÖWEN) kehrt extra für die Rolle des „Tods“ nach Wien zurück und ist somit zum allerersten Mal in diesem Part zu sehen.



Den Part von „Elisabeths“ Mörder „Luigi Lucheni“ übernimmt Riccardo Greco (u.a. MOULIN ROUGE! Das Musical, GHOST – NACHRICHT VON SAM, WE WILL ROCK YOU, ELISABETH, LES MISÉRABLES). Armin Kahl (u.a. LES MISÉRABLES, MARY POPPINS, SCHIKANEDER, NATÜRLICH BLOND) gibt sein Debut als „Kaiser Franz Joseph“. Die Rolle von „Franz Josephs“ Mutter „Erzherzogin Sophie“ verkörpert der US-amerikanische Star Helen Schneider. Sie ist dem Publikum aus Musicalproduktionen (u.a. SUNSET BOULEVARD, CABARET) bekannt, war mit Udo Lindenberg auf Tour und veröffentlichte zahlreiche Alben. Für ELISABETH steht sie nach langer Zeit wieder auf einer Musicalbühne. Moritz Mausser, der aktuell als „Hans Hölzel“ in der neuesten VBW-Eigenproduktion ROCK ME AMADEUS – DAS FALCO MUSICAL im Ronacher zu erleben ist, spielt „Elisabeths“ Sohn „Kronprinz Rudolph“. „Elisabeths“ Vater „Herzog Max in Bayern“ ist, wie auch im letzten Jahr, Hans Neblung (u.a. MARY POPPINS, DER BESUCH DER ALTEN DAME, LES MISÉRABLES). Als „Elisabeths“ Mutter „Herzogin Ludovika“ und „Frau Wolf“ steht erstmals Bettina Mönch (u.a. MAMMA MIA!, EVITA, CABARET) auf der Bühne.



Für die Inszenierung verantwortlich zeichnet abermals der renommierte Regisseur Gil Mehmert. Begleitet werden die Solist*innen und das Ensemble vom Orchester der Vereinigten Bühnen Wien in großer Besetzung unter der musikalischen Leitung von Carsten Paap.