Eine Tour durch Arik Brauers wunderbaren Garten

Gewinnspiel. Die Baumseele, die Hakenkreuzigung, Brauer im Herbst – es sind phantastisch schöne, berührende, teils sehr traurige, in jedem Fall äußerst farbintensive Gemälde, die der große Künstler Arik Brauer geschaffen hat. Und die Besucher seines Privatmuseums in seiner Gründerzeitvilla in Wien-Döbling besichtigen können.

In regelmäßigen Abständen führen seine Tochter Timna Brauer und seine Enkelin Jasmin Brauer-Meiri durch die Sammlung. Auf rund 200 Quadratmetern sehen die Besucher Brauers bedeutendste Ölgemälde aus den vergangenen Jahrzehnten; ein Querschnitt aus seinem Lebenswerk, angesiedelt im Phantastischen Realismus.