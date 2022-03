Beim Oster Festival im April begeben sich die Intendanten Johannes und Eduard Kutrowatz gemeinsam mit dem Kammerschauspieler August Schmölzer auf eine spirituelle Reise. Im Programm „Wege.Kreuzungen“ am 9. April transformieren und abstrahieren Schmölzers Texte über die wesentlichen Fragen des Menschseins sowohl Bachs allgemeingültige Choraltranskriptionen als auch die minimalistisch-meditativen Stimmungsbilder von Philip Glass und Arvo Pärt. Der Wiener Kammerchor unter der Leitung von Michael Grohotolsky widmet sich tags darauf, am 10. April, einer Übersetzung der Musik in Empfindungen und ihrem emotionalen Gehalt.