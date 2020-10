Eine Kabarett-Gala fürs Wiener Integrationshaus

In den Dienst der guten Sache stellen sich am Nationalfeiertag Manuel Rubey, Gunkl, Flüsterzweieck und das Kollegium Kalksburg: Der Reinerlös der „Lachen hilft“-Gala im Stadtsaal kommt zur Gänze dem Wiener Integrationshaus zugute. Der KURIER verlost 2 x 2 Karten.

Manuel Rubey ist jetzt auch solo unterwegs. Gunkl stellt grundsätzliche Betrachtungen über das Menschsein an. Flüsterzweieck machen Theater und nennen das Kabarett (oder umgekehrt). Und dazu kommt noch das Kollegium Kalksburg, das sich mit drei dilettierenden Kapellmeistern dem neuen Wienerlied widmet.

Unterkunft, Betreuung und Beratung

Mit dem Reinerlös des Abends wird im Integrationshaus Asyl suchenden und geflüchteten Menschen geholfen. In der Engerthstraße 163 erhalten sie Unterkunft, Beratung, rechtliche und psychosoziale Betreuung sowie Unterstützung beim Spracherwerb, in der Basisbildung und am Arbeitsmarkt. Menschen mit bresonderem Betreuungsbedarf, etwa Traumatisierte, Alleinerziehende, psychisch oder physisch Kranke sowie unbegleitete minderjährige Flüchtlinge werden dabei besonders berücksichtigt.

Im vorigen Jahr wurden mehr als 4.500 Unterbringungs-, Beratungs-, Betreuungs. Schulungs- und Kinderbetreeungsplätze in Anspruch genommen. Die Finanzierung ist dabei Jahr für Jahr eine besondere Herausforderung, denn ein Teil des Gesamtbudgets muss über Spenden lukriert werden. Der Reinerlös der "Lachen hilft"-Gala fließt etwa in kinderpsychologische Betreuung, Rechtsberatung und vieles mehr.

Tickets für die „Lachen hilft“-Gala gibt’s im Stadtsaal, je nach Kategorie um 34,50 bis 39,50 Euro.