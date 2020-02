Eine Brise Chilly, ein Schuss Mozart und ein getanzter da Vinci

Ein Gleichnis für die Zeiten von Klimawandel und Artensterben

La Gioconda, im Deutschen besser bekannt als Mona Lisa, wäre der Schreck wohl ins Gesicht geschrieben: Für seine brandneue Kreation lässt sich der britisch-bengalische Tanz-Superstar Akram Khan nämlich nicht von dem weltberühmten florentinischen Lächeln inspirieren, sondern von einem nicht minder bekannten Mailänder Fresko. Ausgehend von Leonardo da Vincis Letztem Abendmahl sowie dem babylonischen Gilgamesch-Epos erzählt Khan in „Outwitting the Devil“ am 09. Mai ein Gleichnis für die Zeiten von Klimawandel und Artensterben.