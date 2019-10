Eine Ausstellung, die zur Herzenssache wird

Wussten Sie, dass ein normales menschliches Herz 300 bis 350 Gramm wiegt, das durch Belastung vergrößerte Herz eines Sportlers aber gut und gerne 500 Gramm auf die Waage bringen kann? Der Herzmuskel passt sich an die Bedürfnisse des jeweiligen Körpers an. Diese und andere Geschichten rund um den Motor unseres Lebens erfährt man seit Oktober in der neuen Körperwelten-Schau in Wien. Thematischer Schwerpunkt sind das Herz mit seinem weitverzweigten Gefäßsystem, aber auch Funktionsstörungen und Verschleißerscheinungen – die Folgen von Dauerbelastung. Krankheiten des Blutkreislauf-Systems sind heute die häufigste Todesursache.

Die Körperwelten-Ausstellungen in den vergangenen Jahrzehnten haben den Blick auf uns selbst und unsere Lebensweise nachhaltig verändert. Mehr als 48 Millionen Menschen weltweit haben sich bereits auf diese Selbstentdeckungsreise begeben. Beginnend vom Skelett über das Zusammenwirken der Muskulatur bis hin zur Entwicklung im Mutterleib erhält der Besucher ein detailliertes Bild über den Aufbau seines Innenlebens. Anhand faszinierender Präparate werden für jedermann verständlich Organfunktionen und häufige Erkrankungen erläutert. In Wien präsentiert der deutsche Plastinator Gunther von Hagens etwa 200 Ausstellungsstücke, darunter 20 Ganzkörperexponate sowie Teilplastinate, transparente Körperscheiben und einzelne Organe.

Infos zur Ausstellung: Von 4. Oktober 2019 bis 9. Februar 2020 gastieren die Körperwelten in der Wiener Stadthalle (Halle F). „Eine Herzenssache“ zeigt, wie der Motor des Lebens funktioniert und durch Dauerbelastung, Funktionsstörungen und Verschleißerscheinungen aussetzen kann.