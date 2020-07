Ein Sommer für die Kunst im Park des Gartenpalais Liechtenstein

Im Park des Gartenpalais Liechtenstein steht dieser Sommer im Zeichen von Kunst und Kultur. Noch bis Mitte August findet dort eine Veranstaltungsreihe der Stiftung Fürst Liechtenstein statt, die in vielerlei Hinsicht besonders ist. Einerseits liegt das am ebenso vielfältigen wie hochkarätigen Programm, das bei der „Sommer Rhapsodie im Garten“ unter freiem Himmel zu sehen ist, andererseits an der einzigartigen Location.

Bis zum 19. August werden rund 80 Künstlerinnen und Künstler im Gastgarten der Vinothek der Hofkellerei Liechtenstein auftreten und das Publikum unterhalten und inspirieren. Die künstlerische Bandbreite ist beachtlich. Sie reicht von Jazz- und Soulabenden, klassischer Musik, über Theater bis hin zu Kabarett mit Künstlerinnen und Künstlern wie Angelika Kirchschlager, Tini Kainrath, Cornelius Obonya, dem Philharmonia-Trio, dem Gypsy-Swingtet und vielen mehr. Am 11. August geben sich Wiener Blond die Ehre und Florian Scheuba präsentiert gemeinsam mit Thomas Maurer das Programm „Schall & Rausch“. Für diesen Abend können KURIER-Leser übrigens Tickets gewinnen.

Die „Sommer Rhapsodie im Garten“ hat aber nicht nur den Anspruch zu unterhalten. Sie will etwas bewegen. Das Charity-Projekt der Stiftung Fürst Liechtenstein unterstützt Künstlerinnen und Künstler, die von der Corona-Krise hart getroffen wurden.