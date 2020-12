EIN ORT. TAUSEND GESCHICHTEN. 10 Lese-Genuss-Packages zu gewinnen!

DAS BUCH „PRÜGELBROT STATT GEISTERSPUKT“

Es ist viel passiert in Klosterneuburg. Zwei Jahrtausende lang ist dieser Platz am großen Fluss, an der Donau vor den Toren Wiens, schon besiedelt und seit neun Jahrhunderten leben und arbeiten hier kontinuierlich Menschen. Es gibt einiges zu erzählen von dem, was die Leute hier gemacht und gedacht haben, von Katastrophen und Großprojekten, von Lebenskonzeptionen oder einfach von witzigen Begebenheiten.

Das Stift Klosterneuburg ist voll von Spuren der Erinnerung, die in den Gebäuden, Kunstwerken, Büchern oder schriftlichen Aufzeichnungen aller Art gespeichert sind. An diesen Objekten hängen die unterschiedlichsten Geschichten, die allerdings immer wieder zeitgemäß erzählt werden müssen. Denn ein Objekt ist prinzipiell neutral und nicht für jede Generation gleich bedeutend. Erst eine in aktueller Perspektive und Sprache erzählte Geschichte gibt dem Material Bedeutung und stellt eine Beziehung, einen Kommunikationsraum her. Vielleicht ertappen Sie sich manchmal, wenn Sie an einem Ort vorbeikommen, wo Sie selbst etwas erlebt haben oder sich geschichtsträchtige Dinge ereigneten – eine Kindheitserinnerung, ein Abschied, ein Denkmal – und jedes Mal blitzt im Kopf diese Geschichte auf. Vielleicht haben Sie auch das Bedürfnis, diese orts- oder objektgebundenen Erinnerungen zu teilen und jemandem davon zu erzählen. Sie teilen Ihre Geschichte mit und lösen im Gegenüber eine Vorstellung aus, Ihre Erzählung stellt eine Beziehung her, die zu einem Austausch führt, und kann als gemeinsame Geschichte weitererzählt werden.