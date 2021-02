Ein Jahr lang Kulturgenuss im Kunstforum Wien

Allen Umständen zum Trotz hat sich das Kunstforum Wien entschlossen, an seinem Ausstellungsprogramm festzuhalten. Nicht zuletzt, weil die langjährig geplante Herbst- und Winterausstellung einen in Wien ganz besonders seltenen Gast in das Ausstellungshaus auf der Freyung holt: Gerhard Richter der als der bedeutendste lebende Maler der Welt gilt, zeigt im Kunstforum Wien noch bis 7. März unter dem Titel „Gerhard Richter: Landschaft“ eine Retrospektive seiner Landschaftsmalerei.

Im Frühjahr (ab dem 24. März) widmet man Daniel Spoerri eine umfassende Retrospektive.

Ab dem 28. September kann man im Kunstforum Wien eine Werkschau von Rebecca Horn, einer der außergewöhnlichsten und vielseitigsten Künstlerinnen ihrer Generation, bewundern.

Im Frühjahr 2022 widmet das Kunstforum Wien dem britischen Künstler David Hockney erstmals in Österreich eine umfassende Zusammenschau.



Bank Austria Kunstforum Wien

Freyung 8

1010 Wien



www.kunstforumwien.at