Ein exklusiver Konzertabend beim Liszt Festival Raiding

Das Liszt Festival Raiding feiert Ludwig van Beethovens 250. Geburtstag mit hochkarätigen Klavier-, Vokal- und Orchesterkonzerten. Von 16. bis 25. Oktober 2020 erklingt der Franz Liszt Konzertsaal mit Meisterwerken sowie Highlights aus dem Schaffen Ludwig van Beethovens und Franz Liszts. Spannende Konzerterlebnisse und Begegnungen mit großartigen Interpreten machen das Liszt Festival Raiding zu „dem“ internationalen Zentrum der Pflege des Werks Franz Liszt. Im Oktober-Programmblock stehen das Orchester Wiener Akademie, das TrioVanBeethoven, Klavierstar Shani Diluka, die Wiener Pianistin Gerda Struhal, Max Müller in „Der Karneval der Tiere“ begleitet vom Klavierduo Kutrowatz sowie Solisten des Liszt Festival Orchesters auf der Bühne.

Das Klavierkonzert Nr. 5 wird am historischen Erard-Flügen, an dem bereits Liszt spielte, von Gottlieb Wallisch dargeboten. Der Konzertflügel von Erard aus dem Jahr 1861 steht im Eigentum des Franz Liszt-Vereins, der sich im Besonderen der Liszt-Pflege annimmt. Weitere historische Aufnahmen werden am 26.10.2020 bei der ersten Liszt Akademie unter der Leitung von Martin Haselböck zu hören sein. Als Pianist, Dirigent und Komponist war Franz Liszt Zeit seines Lebens ein Pendler zwischen den Welten, ein echter Europäer, der in jeder Hinsicht Grenzen überschritten, sie immer wieder neu definiert und in vielen Bereichen überwunden hatte. Sein Werk wird zum Inbegriff für Offenheit und Erneuerung sowie zum Vorbild für viele Größen der Musikgeschichte.

Das Liszt Festival Raiding stellt das Werk aber auch die Gedanken und Werte des genialen Franz Liszt in den Mittelpunkt und zählt mittlerweile zu den weltweit wichtigsten und meist beachteten Spielstätten für die Musik dieses Komponisten und Pianisten. Seit der Errichtung des Lisztzentrums Raiding mit dem Franz Liszt Konzertsaal im Jahre 2006 sind beim jährlich stattfindenden Festival internationale Stars und Ensembles zu Gast. Festivalbesucher erleben im Konzertsaal direkt neben dem Geburtshaus von Franz Liszt hochkarätige Klavier- und Orchesterkonzerte, Lieder- und Chorabende sowie grenzüberschreitende Darbietungen, die sich mit Uraufführungen und Improvisationen auf schöpferisch-innovative Art mit dem Werk von Franz Liszt auseinandersetzen.

