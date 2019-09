Ein Blick hinter die Kulissen der OMV Raffinerie

Die OMV Raffinerie in Schwechat zählt zu den größten und komplexesten Binnenraffinerien Europas. Grund genug, diese näher kennen zu lernen und live in Betrieb zu erleben!

Werfen Sie im Rahmen der KURIER Backstage-Touren einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Raffinerie vor den Toren Wiens. So wird der Raffineriebetrieb zum Erlebnis für die ganze Familie.

Rahmenprogramm

Ein Bus bringt Sie von der OMV-Zentrale zur Raffinerie. Ein Film und ein Einführungsvortrag vermitteln interessante Informationen über den Betrieb. Danach startet die Tour über das OMV-Gelände.



Termine für die exklusiven Backstage-Touren



Am Freitag, 11. Oktober finden vier Backstage-Touren statt:

Tour 1: 9.00 - 11.00 Uhr

Tour 2: 10.45 - 12.45 Uhr

Tour 3: 12.30 - 14.30 Uhr

Tour 4: 14.30 - 16.30 Uhr