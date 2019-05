Berauschendes Erlebnis – die Ausstellung "Sinnesrausch" in Linz

Kinder klettern durch die Gänge eines blauen Netzes, tanzen im Sprühregen und tauchen in eine riesige Blase ein: Das und noch vieles mehr kann man in Linz bei der Ausstellung " Sinnesrausch" erleben. Große Installationen, die von den Besuchern aktiv und spielerisch, nicht nur mit den Auge sondern mit dem ganzen Körper wahrgenommen werden müssen, bilden die Eckpfeiler der Ausstellung. Der Parcours mit seinen Wegen, Brücken und Treppen, den verschiedenen Kunsträumen und der weiten Dachlandschaft über Linz bildet den Rahmen für Projekte von 30 internationalen Künstlern. Das Angebot wird durch Spiel- und Workshop-Zonen ergänzt. Und wer die einzelnen Stationen in der Ausstellung Punkt für Punkt durchwandert hat am Ende des Rundgangs sein individuelles Kunstbuch gestaltet.