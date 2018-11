DON CARLOS

Grand Opéra in fünf Akten (1867)

Musik von Giuseppe Verdi

Libretto von Joseph Méry e Camille du Locle

In einer neuen Orchesterbearbeitung

In französischer Sprache mit deutschen Übertiteln

Neuproduktion des Theater an der Wien in der Kammeroper

Premiere: 28. November 2018, 19:00 Uhr

Aufführungen: 30. November 2018, 19:00 Uhr; 2. / 5. / 7. / 11. / 14. / 18. / 21. / 27. Dezember 2018, 19:00 Uhr