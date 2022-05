In DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS sprengen die Marvel Studios alle Grenzen und gehen auf eine atemberaubende Reise, die alles bisher Dagewesene auf den Kopf stellt.

Dr. Strange, der mächtigste Magier des Kosmos, durchquert gemeinsam mit alten und neuen Verbündeten die verblüffenden und gefährlichen alternativen Realitäten des Multiversums, um das Ende aller Dimensionen zu verhindern. Machen Sie sich bereit für ein Marvel Abenteuer jenseits jeder Vorstellungskraft.

In der von Sam Raimi inszenierten, hoch-antizipierten Fortsetzung kehren neben dem Oscar®-nominierten Benedict Cumberbatch auch Benedict Wong, Rachel McAdams und der Oscar®-nominierte Chiwetel Ejiofor zurück. Verstärkt wird der herausragende Cast durch Elizabeth Olsen und Newcomerin Xochitl Gomez, die ihr MCU Debüt gibt.