We are many! DIVERSITY BALL im Zeichen der Vielfalt

Auch 2024 heuer wird die Vielfalt als Reichtum unserer Gesellschaft wieder in den Mittelpunkt gerückt! Beim 16. DIVERSITY BALL am Samstag, den 07. September 2024 wird sich das Wiener Rathaus wieder in einen Ort der Liebe, Akzeptanz und Inklusion verwandeln. Das heurige Ball-Motto "WE ARE MANY" unterstreicht die Vielfalt unserer Gesellschaft. Auf insgesamt fünf Dancefloors mit Live-Acts und DJs kommt unvergleichliche und bunte DIVERSITY BALL-Stimmung auf.



Nähere Infos, Tickets und Programm unter: www.diversityball.at