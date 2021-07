Dirk Stermann und Armin Thurnher: Das Runde muss ins Eckige

Dirk Stermann und Falter-Herausgeber Armin Thurnher sind beide glühende und leidgeprüfte Fußballfans. MSV Duisburg und Schwarz-Weiß Bregenz sind eben nicht Italien und Frankreich. Vielleicht lieben die beiden genau deshalb gepflegte Gespräche über gepflegten und ungepflegten Fußball. Gemeinsam mit zwei Gästen diskutieren sie am Tag des Finalspiels die Europameisterschaft und alles, was damit zusammenhängt. Also alles.