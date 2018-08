Am 20. September eröffnet die Ausstellung Claude Monet in der ALBERTINA und Sie können mit Ihren Fotos Teil davon werden.

Teilen Sie Ihren persönlichen Monet-Moment mit uns und gewinnen Sie eine Reise nach Paris oder bringen Sie Ihr Foto in die ALBERTINA.

Die einmalige Herbstausstellung Claude Monet steht ganz im Zeichen der „Die Welt im Fluss“. Egal ob Architektur, Landschaft, die Blumen im Garten oder geschäftiger Trubel – bei Monet bleibt nichts im festen Aggregatszustand. Empfinden Sie es dem Impressionisten nach, fangen Sie diese Szenen auf ihren eigenen Fotos ein und posten Sie diese mit dem Hashtag #MyMonetMoment.

Die Challenge besteht aus zwei Teilen: Bis 20. August 2018 haben Sie die Chance auf einen Kurztrip nach Paris (30.-31. August 2018).

Parallel dazu gibt es bis 19. Oktober die Möglichkeit, Ihr Foto in der ALBERTINA ausgestellt zu bekommen: Die zwei HauptgewinnerInnen-Fotos werden groß in der ALBERTINA zu bewundern sein. Zudem werden alle zwei Wochen zwölf weitere Fotos präsentiert. Alle Auserwählten werden zu einem Abschluss-Event eingeladen.

Die Entscheidung wird von einer 7-köpfigen Jury getroffen.

Laufzeit der Challenge: 6. August bis 19. Oktober 2018



Hashtags und Handles

#MyMonetMoment #AlbertinaMonet #AlbertinaMuseum #Albertina #igersaustria #igersvienna @AlbertinaMuseum @IgersVienna @igersAustria



Bitte verwenden Sie immer alle Hashtags, damit wir Ihre Fotos gut finden können!