Die Weihnachtsgeschichte

Zum vierten Mal produziert der Verein teatro das Weihnachts-Musical. Die freie Theatergruppe teatro rund um den künstlerischen Leiter Norberto Bertassi haucht in einer mitreißenden Musicalfassung für die ganze Familie dem verbitterten Ebenezer Scrooge und vielen anderen bekannten Figuren des Weihnachtsklassikers Leben ein.

Lassen Sie sich in die märchenhafte Welt von Mister Scrooge entführen und erleben Sie, wie man ein fast schon gelebtes Leben ganz neu erfinden kann. Als Überraschung eine völlig neue Bühne, neue Choreographien und ein neues Bühnenbild.

Lassen Sie sich von der Begeisterung und dem Können der jungen DarstellerInnen gemeinsam mit ihren professionellen KollegInnen in eine bezaubernde Welt entführen! Fans von teatro finden auf www.teatro.at übrigens laufend spannende Neuigkeiten zur Produktion.

Vorstellungen

Premiere in Mödling am 14. Dezember um 16:00 Uhr

2. Vorstellung am 15. Dezember um 16:00 Uhr

3. Vorstellung am 15. Dezember um 16:00 Uhr

4. Vorstellung am 19. Dezember um 18:00 Uhr

5. Vorstellung am 20. Dezember um 10:00 Uhr (Schulvorstellung)

6. Vorstellung am 20. Dezember um 18:00 Uhr

7. Vorstellung am 21. Dezember um 18:00 Uhr

8. Vorstellung am 22. Dezember um 16:00 Uhr

9. Vorstellung am 23. Dezember um 11:00 Uhr

10. Vorstellung am 23. Dezember um 16:00 Uhr

Kartenverkauf & Infos

Persönlich in Mödling unter 0660/823 40 10 (Mo-Fr 9:00 bis 12:00 Uhr)

teatro@diestadtgalerie.at

oeticket 01/960 96 und www.oeticket.com/de/familie

in allen Raiffeisenbanken in Wien und NÖ und auf www.ticketbox.at