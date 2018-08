Die Verflüssigung der Welt

Am 20. September eröffnet die Ausstellung Claude Monet in der ALBERTINA und Sie können mit Ihren Fotos Teil davon werden.

Teilen Sie Ihren persönlichen Monet-Moment mit uns und gewinnen Sie eine Reise nach Paris oder bringen Sie Ihr Foto in die ALBERTINA.

Die einmalige Herbstausstellung Claude Monet steht ganz im Zeichen der „Verflüssigung der Welt“. Egal ob Architektur, Landschaft, die Blumen im Garten oder geschäftiger Trubel – bei Monet bleibt nichts im festen Aggregatszustand. Empfinden Sie es dem Impressionisten nach, fangen Sie diese Szenen auf ihren eigenen Fotos ein und posten Sie diese mit dem Hashtag #MyMonetMoment.

Die Challenge läuft von 6. August bis 19. Oktober 2018. In dieser Zeit kommt die Jury 4 Mal zusammen, um jene Fotos auszuwählen, die in der ALBERTINA zu sehen sein werden.

Der/die erste/r Gewinner/in fliegt am 30. August mit der ALBERTINA nach Paris.

Die Fotos der beiden anderen Hauptgewinner/innen werden in A3 gedruckt und in der ALBERTINA aufgehängt.



Am Ende bekommen die Gewinner/innen ihr Foto aufkaschiert mit nach Hause. Aber nicht nur das!

Alle zwei Wochen werden 12 weitere Fotos ausgewählt, die mit ihrem Insta-Namen in der ALBERTINA zu sehen sein werden.



Hashtags und Handles

#MyMonetMoment #AlbertinaMonet #AlbertinaMuseum #Albertina #igersaustria #igersvienna

Bitte verwenden Sie immer alle Hashtags, damit wir Ihre Fotos gut finden können!

@AlbertinaMuseum @IgersVienna @igersAustria