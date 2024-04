Die Thermomix® Rockstars versüßen den Muttertag

Außen knusprig, innen saftig – der Inbegriff für perfekte Brote, Pizzen, Flammkuchen oder Fleisch. Dafür bedarf es nicht nur etwas Geschick, sondern auch den idealen Helfern. Mit der Steingut-Serie „Rockstars“ von Thermomix® lassen sich schmackhafte Speisen auf einfache Art und Weise zubereiten. Dabei punkten die Produkte mit besonderen Produkteigenschaften: hochwertiges Steingut, einfach in der Handhabung und darüber hinaus leicht zu reinigen. Beim Kochen und Backen selbst verteilt sich die Hitze in den feinporig gearbeiteten Formen. So kann der hochwertige Stein die Feuchtigkeit des Garguts aufnehmen und gleichmäßig wieder abgeben. Während die „Pizzaplatte Peter“ knusprige Pizza oder Focaccia zaubert, sorgt die „Auflaufform Anna“ für die perfekte Kruste auf Gemüse- und Nudelaufläufen.