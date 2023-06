"Die Präsidentinnen" | Festspiele Reichenau

Sein erstes Theaterstück „Die Präsidentinnen“ machte Werner Schwab mit einem Schlag berühmt und löste einen Skandal aus. Knapp 30 Jahre nach dem Tod des Autors ist aus dem Volksstück ein moderner Klassiker geworden, der zum festen Bestandteil des gängigen Theaterrepertoires gehört. Die als „Schwabisch“ bekannt gewordene, typische Kunstsprache erinnert vor allem in ihren „Bandwurmwörtern“ an Schwabs satirischen Urvater Johann Nestroy. „Bei der ersten Leseprobe war’s fast unmöglich, das fertig zu lesen, weil einfach alle gelacht haben. Und ich muss gestehen, ich hab’ selber gelacht“, erinnerte sich Schwab in einem Interview.

Seien Sie zu Gast in Ernas Wohnküche, wo drei wortgewaltige Mindestpensionistinnen ihre Welt besprechen. Erna sorgt sich um ihren Sohn Hermann, der lieber dem Alkohol zuspricht, als ihr Enkelkinder zu schenken. Die immer lüsterne Grete schwärmt von ihrem Dackel und erzählt von ihrer Tochter Hannelore, die in Australien lebt. Und Mariedl, Klofrau von Beruf und aus Berufung, berichtet enthusiastisch von ihrer Leidenschaft, verstopfte Toiletten zu reinigen. Gemeinsam träumen sie sich in die Glücksvision eines Dorffestes. Als Mariedl jedoch die Kinder der beiden anderen in die Erzählung mit aufnimmt, platzt die Traumvision von Erna und Greta wie eine Seifenblase.

Werner Schwabs Klassiker wird erstmals bei den Festspielen Reichenau gezeigt – freuen Sie sich auf eine hochkarätigen Besetzung mit Petra Morzé, Johanna Arrouas und Marcello De Nardo.