"Die Möwe" bei den Festspielen Reichenau am 2. Juli 2022

Kombinieren Sie einen Ausflug nach Reichenau an der Rax mit Kulturgenuss und gewinnen Sie Tickets für "Die Möwe" von Anton Tschechow in der Regie von Torsten Fischer u.a. mit Sandra Cervik, Nils Arztmann, der Nestroypreis-Trägerin Paula Nocker, Martin Schwab und Johanna Mahaffy.

Tschechows Drama (1896 in Sankt Petersburg uraufgeführt) prägte mit seinem Verlauf, der den Protagonisten Raum zur psychologischen Entfaltung gibt, einen einzigartigen Stil. „Die Möwe“ ist seither eines der meistgespielten Stücke der Weltliteratur und regt zu vielseitigen Interpretationen an. In diesem Sommer inszeniert erstmals Torsten Fischer in Reichenau.