Die letzten Festivalpässe für das "Frequency" gewinnen

Gorillaz, Bastille, Mackelmore, Kygo, Imagine Dragons und viele andere werden vom 16. bis zum 19. August 2018 am FM4-Frequency den Greenpark St. Pölten rocken. Auch heuer werden Tausende Besucher aus dem In- und Ausland erwartet, die nicht nur bei den Konzerten, sondern auch am restlichen Festival-Gelände eine bunte Party feiern werden.

Auf alle, die nach den Konzerten immer noch motiviert sind, warten im sogenannten Nightpark auch heuer wieder DJs und elektronische Acts. Getanzt wird bis in die Morgenstunden.