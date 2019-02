„Die Jungfrau von Orleans“ - Premiere am Theater an der Wien

Johanna hat ein Problem. Sie ist eine junge Frau, die nicht will, was eine junge Frau wollen soll. Ihr Vater hat für sie einen ganz klaren Weg vorgesehen. Es sind schließlich unsichere Zeiten. Frankreich und England befinden sich mitten im Hundertjährigen Krieg.

Das Mädchen, so sieht es der Landmann Thibaut d’Arc, braucht also einen Beschützer und soll heiraten. Aber daraus wird nichts. Denn Johanna erhält einen göttlichen Auftrag.

Sie soll ihr Landretten, überzeugt auch König Karl VII. von ihrer Mission und zieht mit einem Heer in den Krieg gegen England. Soweit, so bekannt.

Nun ist Johanna von Orléans natürlich viel mehr als eine Kriegsheldin. Sie ist zum Beispiel eine junge Frau und gerade erst der Pubertät entwachsen. Und hier setzen Regisseurin Lotte de

Beer und die musikalische Leiterin Oksana Lyniv bei „Die Jungfrau von Orleans“ an. Am16.März feiert Tschaikowskis Oper Premiere amTheater an derWien.