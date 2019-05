Die gegenständliche Malerei von Peter Doig

Der Künstler Peter Doig malt gegenständliche Bilder, die trotzdem abstrakt wirken. Seine Kusntwerke bestechen durch flächige Formen und eine dennoch nuancierte Farbigkeit. In seiner Bildsprache verarbeitet er Erinnerungen an persönliche Erlebnisse. Die aktuelle Ausstellung in der Secession zeigt seine jüngsten Werke, bei denen er sich von der realen und kulturellen Landschaft inspirieren lässt, die ihn in Trinidad umgibt.

In Form eines Workshops wird seine Vorgehensweise sichtbar gemacht.