Die Fantastischen Vier: Sozialkritik statt Jubiläums-Feier

Am 7. Juli 1989 traten die Fantastischen Vier erstmals gemeinsam auf – auf einer aus Holzpaletten selbst zusammengebastelten Bühne in einem ehemaligen Kindergarten in Stuttgart.

Doch wenn die Mitbegründer des Deutsch-Rap am 9. Jänner 2019 in der Wiener Stadthalle auftreten, werden sie noch nicht an dieses 30-jährige Jubiläum denken. Da steht keine Rückschau auf drei Karriere-Dekaden am Programm, sondern das Zelebrieren des zehnten Studioalbums „Captain Fantastic“ vom Frühjahr 2018.