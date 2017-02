Die Bilderbibel der Barmherzigkeit

Diese prachtvolle Bibel im Format 24 x 34 cm umfasst das gesamte Alte und Neue Testament, illustriert mit prachtvollen Miniaturen aus den schönsten Handschriften aus dem Bestand von über 40 bedeutenden Bibliotheken der Welt. Insgesamt 270 der 350 meisterhaften Miniaturen aus 10. Jahrhunderten der Buchmalerei wurden mit edlem Foliengold verziert. Die Bibel ragt durch ihren prachtvollen Einband hervor: Ledereinband mit Goldprägung, sowie mit vergoldeten Schließen und Beschlägen und als besonderes Highlight ein abnehmbares Kreuz mit einem Rubin auf dem Buchdeckel.

Der Prachtband im Detail Der Prachtband im Detail Der Prachtband im Detail Der Prachtband im Detail

Zu den bekanntesten Handschriften, die sich auch in dieser außerordentlichen Ausgabe wiederfinden, gehören wohl der St. Albans Psalter aus der Hildesheimer Dombibliothek, die Wenzelsbibel oder die Gotische Bilderbibel aus der Österreichischen Nationalbibliothek, das Strahov-Evangeliar aus dem Prager Kloster Strahov, ein Heilsspiegel aus dem Tschechischen Nationalmuseum, die Stammheim-Missale aus dem Getty Museum in Los Angeles, der De Lisle-Psalter oder die Bedford Hours aus der British Library, Hamilton-Bibel aus dem Berliner Kupferstichkabinett, der Psalter Ludwigs des Heiligen aus der Bibliothèque nationale de France, die Salzburger Missale aus der Bayerischen Staatsbibliothek, die Bibel des Federico da Montefeltro sowie zahlreiche andere Bibeln, Missale und Stundenbücher aus der Biblioteca Apostolica Vaticana.

Foto: DOMI Exclusiv

Im Rahmen einer Privataudienz bei Papst Franziskus überreichten die Verlegerin des Verlags Müller & Schindler, Charlotte Kramer, und DOMI-Exclusiv-Geschäftsführer Michael Kriegler das Nummer-1-Exemplar der Ausgabe.

Papst Franziskus hatte die Luxusbibel bereits in ihrer Entstehung begleitet und ein sehr persönliches Vorwort eigenhändig verfasst, sowie auch jenes Kinderkrankenhaus in Afrika ausgesucht, an das ein Teil des Erlöses karitativ gespendet werden.